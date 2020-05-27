Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
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Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı Manisa'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

27.05.2020 20:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:52

Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA - Manisa'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan T. idaresindeki 45 J 0485 plakalı işçi servisi Mehmetçik Caddesi istikametinden eski Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeyken, 716 sokak kavşağında Ferdi Y. idaresindeki 39 LC 111 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisi sürücüsü Hasan T. ile bir işçi ve otomobil sürücüsü Ferdi Y. ile yanındaki 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 5 kişi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada işçi servisi içerisinde bulunan fabrika işçilerinden Mustafa Aslan, "Biz normal yolumuzda seyir halinde ilerlerken, yukarıdan aşağıya doğru inen otomobil seri şekilde dalış yaptı. Orda da mecburen bir çarpışma oldu. Biz toplamda 7 kişiydik. 2 arkadaşımız işçi servisinde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA

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