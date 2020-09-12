Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
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Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula İlçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
12.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:04

Manisa'nın Kula İlçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kula İlçesi Çarıkballı Mahallesinde tarım işçilerinin bulunduğu Mehmet A. (48) yönetimindeki 45 J 7650 plakalı işçi servisi, karşı yönden gelen Osman Ç. (31) idaresindeki 20 U 8663 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Osman Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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