Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula İlçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
12.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:04
Manisa'nın Kula İlçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kula İlçesi Çarıkballı Mahallesinde tarım işçilerinin bulunduğu Mehmet A. (48) yönetimindeki 45 J 7650 plakalı işçi servisi, karşı yönden gelen Osman Ç. (31) idaresindeki 20 U 8663 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Osman Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA