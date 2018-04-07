Manisa'da İş Dünyası Seçime Gitti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olağan genel kurulda meslek komitesi seçimleri tamamlanırken, 4 aday da kendi komitelerinde seçilmeyi başardı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Mevcut başkan Adnan Erbil ile Mehmet Yılmaz, Ayberk Aloğlu ve İdris Şendil kendi mesleklerinde komite seçimleri için yarıştı. Seçimlerde yaklaşık 5 bin üye sandık başına gitti. Sandıkların açılmasıyla birlikte MTSO'da 65 meclis üyesi ve 155 komite üyesi belirlendi. Seçimlerde Adnan Erbil ile Mehmet Yılmaz, Ayberk Aloğlu ve İdris Şendil kendi komitelerinden seçilmeyi başardı. Öte yandan mevcut başkan Adnan Erbil ve başkan adayı Ayberk Aloğlu komitelerinden eşit derecede oy alırken, yapılan kura sonucu her iki isim de seçildi.

13 Nisan'da MTSO binasında yapılacak seçimlerde ise yönetim kurulu üyeleri TOBB delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Belirlenen başkan ve yönetimi 4 sene boyunca Manisa'da iş dünyasına yön verecek. - MANİSA