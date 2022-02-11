Manisa'da Iraklı DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı - Haberler
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Manisa'da Iraklı DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ersan Erdoğan - Güncel
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Manisa'da Iraklı DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

MANİSA'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu A.N.N.A.T., saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.

MANİSA'da, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu A.N.N.A.T., saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığı ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen Iraklı A.N.N.A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu sabah harekete geçen ekipler, A.N.N.A.T.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.N.N.A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Manisa'da Iraklı DEAŞ şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

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