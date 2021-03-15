Manisa'da inşaatta çıkan kavgada bir işçi bıçakla yaralandı
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Manisa'da inşaatta çıkan kavgada bir işçi bıçakla yaralandı

15.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:34
Manisa'da inşaatta çıkan kavgada bir işçi bıçakla yaralandı

Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula İlçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

4 Eylül Mahallesindeki inşaatta çalışan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen işçiler Ferhat S. ile Remzi T. (35) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ferhat S, Remzi T'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Remzi T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ferhat S, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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