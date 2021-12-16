İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçtaki inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş tarihi 5 ikon tablo ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçtaki inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş tarihi 5 ikon tablo ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Mimar Sİnan Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta yapılan aramada, inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 tarihi ikon tablo buldu.

Olayla ilgili araçtaki Y.Ş. ve İ.Ş gözaltına alındı.

İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

İnşaat malzemeleri arasında tarihi eser ele geçirildi

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