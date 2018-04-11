Manisa'da İnşaat İskelesi Çöktü, 2 İşçi Ağır Yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yapımı devam eden TOKİ inşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yapımı devam eden TOKİ inşaat sahasında 14 metre yüksekliğindeki iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat sahasında çalışan İbrahim Keydal (25) ve Yunus Boz (39), kalıp söktükleri sırada üzerlerine çalıştıkları iskele çöktü.
14 metre yükseklikten düşen Keydal ve Boz, işçi arkadaşlarının yardımıyla iskele kalıplarının arasından çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Keydal ve Boz'un hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Olay ile ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.