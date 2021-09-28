Manisa'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Manisa'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Manisa'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaattan demir çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaattan demir çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Doğuca Mahallesi'nde İ.D'ye ait bina inşaatından 4 ton demir çalındığı iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Zanlı V.U'nun (26) 11 EK 542 plakalı otomobil ile inşaat bölgesine geldiğini ve kesme aleti ile demirleri kestiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar Cezaevine gönderildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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