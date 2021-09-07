İncir üreticileri fiyattan memnun

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen ve yurt içinden yoğun talep gören incir, fiyatıyla da üreticiyi sevindiriyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen ve yurt içinden yoğun talep gören incir, fiyatıyla da üreticiyi sevindiriyor.

İlçede, Boyacık, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan, Ahmetler ve Hırkalı mahallelerinde üretilen incirin hasadına başlandı. İlçenin alternatif tarım ürünleri arasında yer alan incirden bu yıl 130 tona yakın rekolte bekleniyor.

2 ay süren hasat döneminde, öğle sıcakları başlamadan ağaçlardan toplanan incirler, kalitesine ve kalibresine göre sınıflandırılarak, özenle ambalajlanıyor.

Mahallelere gelen tüccarlar, incirleri kalitesine göre, kilogramı 5 ila 7 lira arasında değişen fiyatlardan alıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, incirin, son dönemde ilçenin önemli tarım ürünlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Demirci'de 285 dekar arazide 130 ton incir üretilmekte. İlçemiz genelinde 9 bin meyve veren incir ağacı mevcut. Her yıl tarım personelimizin saha çalışmaları ile bu rakamlar güncelleniyor. Hedefimiz bu ürünün de ilçemizde üretimini arttırarak 200 tona çıkarmak." dedi.

Üretici fiyattan memnun

Boyacık Mahalle Muhtarı Kadir Öngen de geçen yıl sadece kendi mahallesinde 70 ton incir üretildiğine dikkati çekerek, "Hasatta pazarlamacılar mahallemiz meydanında alım yapıyor. Kimi alıcı da direk tarlada dalından alıyor. Üreticimiz fiyattan memnun. Ortalama 5 ile 7 lira arasında satılıyor. İncirlerimiz çevre ilçelerin yanı sıra Ankara, İstanbul, Kütahya ve Balıkesir gibi illere de yoğunlukla gönderilmekte." diye konuştu.

Üreticilerden 80 yaşındaki Kadir Altın da 400'e yakın incir ağacı olduğuna işaret ederek, "Gelirimiz çok şükür bu yıl iyi. Fiyatlarımızdan memnunuz. Şu anda kilogramı 7 liraya kadar satıyoruz. Bu yıl tarlalarımdan 3 ton rekolte bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay