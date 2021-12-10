Manisa'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Demirci İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri gelenek haline getirdikleri her cuma sabah namazında buluşma etkinliğine devam ediyor.

Fatih Camisi'nde Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş'ın da katılımıyla bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, cemaatle sohbet etti.

Okul Müdürü Özcan Darıcı, yaptığı açıklamada, 3 yıldır süren buluşmalara pandemide verilen aranın ardından devam ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ilçemizdeki camileri tanıyor, namaza gelen yaşlılarımızla sohbet edip onların hayat tecrübelerini dinleme imkanı buluyor. Bu programları önümüzdeki haftalarda üniversite öğrencileri ile birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri

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