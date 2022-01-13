Manisa'da, ilkokulun bahçesinde 2 metre derinliğinde çökme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki ilkokulun bahçesinde, 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çökme meydana geldi. Eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alandaki çökmenin, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu belirlendi.

Alaşehir'de, Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, gece yarısı çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdıklarını belirtti. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu.