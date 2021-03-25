Manisa'da ilkokul öğrencileri, 100 fidanı toprakla buluşturdu
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Manisa'da ilkokul öğrencileri, 100 fidanı toprakla buluşturdu

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da ilkokul öğrencileri, 100 fidanı toprakla buluşturdu

Manisa Yunusemre Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Fidanla Geleceğine Sahip Çık" sloganıyla 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Manisa Yunusemre Yağcılar Nebahat Ölmezoğlu İlkokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında "Bir Fidanla Geleceğine Sahip Çık" sloganıyla 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Fidan dikim etkinliği için öğretmenleri Adnan Kabak ve Serkan Öztürk rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler, Yağcılar Mahallesi'nde belirlenen alanda aralarında zeytin ve ceviz fidanlarının bulunduğu 100 fidanın dikimini yaptı.

Okul müdürü Ali Yıldız, dünyanın ve insanlığın çevre duyarlılığıyla ilgili zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, her geçen doğaya sahip çıkmanın öneminin arttığını, çevreye duyarlı, üreten, üretmekten zevk alan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yıldız, etkinlikte kendilerine gereken desteği sağlayan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, çalışmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Öğretmen Adnan Kabak da son yıllarda küresel ısınmaya bağlı hava olaylarına şahit olduklarını ifade ederek, "Ağaçlandırma çalışmaları bu süreçte ön plana çıkıyor. Öğrencilerimize her fırsatta fidan dikiminin önemini anlatıyoruz. Bugün de mütevazi bir çalışmayla 100 fidanı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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