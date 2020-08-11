Manisa'da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu
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Manisa'da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu

Manisa'da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığı araştırılacak...

11.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:44

Manisa'da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu

Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığı araştırılacak

MANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında jandarmanın dikkati sayesinde yol kenarında yaralı bir karaca bulundu. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karaca ekipler tarafından tedavi altına alınırken, milli parktaki karaca varlığının araştırılması için çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Manisa'nın 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkında dün gece saatlerinde Karlık Tepesi giriş yolu kenarında jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında yol kenarında yatan bir karaca bulundu. Bir araba çarpması sonucu ön ve arka bacaklarından yaralanan karaca, jandarma tarafından koruma altına alınarak sabaha kadar karakolda bakımı gerçekleştirildi. Yaralı karaca, sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Spil Dağı Milli Parkında ilk kez görülen karacanın milli parkta mı yaşadığı yoksa başka bir bölgeden mi geldiği ise araştırılacak.

Devriye gezerken yaralı karacayı bulan Jandarma Astsubay Çavuş Ökkeş Doğan devriye gezdikleri sırada yaralı karacayı gördüklerini ve ilk yardım çantasını alarak durduklarını söyledi. Karacayı kontrollü bir şekilde araçlarına alarak Manisa Dağ Karakoluna götürdüklerini kaydeden Doğan, durumu yetkililere haber verdiklerini söyledi. Karacayı bulduklarında ürkmüş ve yaralı bir şekilde olduğunu kaydeden Doğan sağ arka bacağında iki kırık sol ön bacağında da kırık olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

İlk kez görüldü

Spil Dağı Milli Parkında çok öncelerden karacanın görüldüğüne dair duyumlar olduğunu ancak bununla ilgili şimdiye kadar fotokapanlarla yapılan çalışmalarda bir türlü izine rastlanılmadığını kaydeden Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Soma ve Alaşehir tarafında karaca vardı ama Spil Dağı Milli Parkında şimdiye kadar görülmemişti. Spil Dağında ilk defa canlı olarak bir karaca bulduk. İki ayağı da kırık. Şuanda ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına oradan da büyük ihtimalle İzmir'deki Sasalı Doğal Yaşam Parkına bakıma için göndereceğiz. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını isteriz. Karacaya çarpan şahısların bize daha önce haber vermesi gerekirdi. Belki jandarma bulduğunda yarım saat, bir saat bu şekilde yaralı halde kalmıştı. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını bekleriz. İnşallah karacayı sağ salim yerine ulaştırır, tekrar sağlığına kavuşturur ve Spil Dağına bırakırız. Spil Dağının böylesine fauna çeşitliliği olması Spil Dağının da fauna zenginliğini ortaya çıkarır. Vatandaşlarımız araçlarıyla giderken bundan sonra daha dikkatli olsunlar." dedi.

Spil'deki karaca varlığı araştırılacak

Vahşi yaşamdaki hayvanların insanlarla iç içe yaşayan hayvanlardan daha sağlıklı ve zinde olduklarını kaydeden Ernalçacı, "Her ne kadar daha zinde olsalar da iki ayağının kırık olması ömrünün çok çabuk bitmesi anlamındadır. Jandarma bu şekilde çok çabuk bir şekilde yaptıkları devriyede hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bizim için çok önemli olan ve şimdiye kadar Spil'de hiç görülmeyen karaca varlığını tespit etmemizi sağladılar. Jandarma hem bir canlının hayatını kurtardı hem de bu bölgede bir canlının varlığını ortaya koydu. Önce Manisa Büyükşehir Belediyesi Barınağına götüreceğiz ve ardından bize en yakın olan İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkına götürerek tedavini gerçekleştireceğiz. Oradaki tedavisinin ardından tekrar ya rehabilitasyon merkezinde kalacak yada aynı bulunduğu yere salacağız. Milli Parklar olarak asıl bizim için bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Karacanın bulunduğu bölgeye fotokapanlar yerleştirip bunun ailesini, etrafını, eğer dışarıdan geldiyse ayak izlerinden veya pisliklerinden takip ederek göç yollarını tespit edip varlığını literatüre sokmak." Diye konuştu.

Yaralı karaca ekipler tarafından özenle alınarak tedavisi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Manisa'da ilk kez görüldü yaralı halde bulundu

Kaynak: İHA

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