Manisa'da 'İklim Değişiklikleri ve Afet Riski' Çalıştayı gerçekleştirildi

MANİSA (İHA) - Dünya Bankası Türkiye Ofisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen; Kent Ölçeğinde İklim ve Afet Riski Değerlendirilmelerinin yapılması projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde teknik bir toplantı düzenlendi. Proje kapsamında elde edilen verilerin analiz edildiği toplantıda, paydaş kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankası Türkiye Ofisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 'Kentsel Dirençlilik Teknik Yardım Projesi - Kent Ölçeğinde İklim ve Afet Riski Değerlendirmelerinin yapılması konusunda düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teknik destek sağladığı ve Manisa durum tespitine ilişkin görüşmelerin yapıldığı toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Ali Uçan ve ilgili teknik personeller katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Ali Uçan, "Manisa'da iklim değişikliklerine bağlı olarak meydana gelen olumsuzluklar ve afet riski konusunda şu ana kadar toplanan verilerin analiz edilmesi, gözlemlenmesi ve paydaş kurumlarla görüş alışverişinde bulunulması amacıyla 5 günlük bir çalıştay düzenleniyor. Proje kapsamında çalıştayın ikinci gününde belediyemizde bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının ardından Manisa kent merkezinde teknik bir gezi de yapıldı. Manisa'yı iklim ve afet riskine daha dirençli hale getirmek için düzenlenecek olan çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA