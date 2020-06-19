Manisa'da ikinci kattan düşen işçi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkona pencere takarken düşen işçi yaralandı.
19.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:12
Manisa'nın Kula ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkona pencere takarken düşen işçi yaralandı.
Muhammet Toprak (26), 4 Eylül Mahallesi Şehit Mehmet Ali Karaduman Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. kattaki balkonuna pencere taktığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
Toprak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Toprak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA