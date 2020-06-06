Manisa'da iki yerleşim biriminde karantina kararı Manisa'da bir mahalle ve bir sokakta karantina uygulanmaya başlandı.

Manisa'da bir mahalle ve bir sokakta karantina uygulanmaya başlandı. Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı gereğince Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yukarı Kayapınar Mahallesi ile Selendi ilçesinde bağlı Çeribaşı Mahallesi'ndeki Çeribaşı Sokağı'nın 14 gün karantinaya alındığı bildirildi. Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri mahalle ve sokak girişinde tedbir aldı. Kaynak: AA