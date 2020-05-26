Manisa'da iki sokakta karantina kaldırıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki sokakta uygulanan karantina süresi sona erdi.
26.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 22:57
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki sokakta uygulanan karantina süresi sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gelenbe Mahallesi'nde 19. ve 21. Sokak'ta görülen Kovid-19 vakalarının ardından 11 Mayıs'ta başlatılan karantinanın süresi tamamlandı.
Mahalledeki iki sokaktaki karantina, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla sonlandırıldı.
Kaynak: AA