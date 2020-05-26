Manisa'da iki sokakta karantina kaldırıldı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki sokakta uygulanan karantina süresi sona erdi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki sokakta uygulanan karantina süresi sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gelenbe Mahallesi'nde 19. ve 21. Sokak'ta görülen Kovid-19 vakalarının ardından 11 Mayıs'ta başlatılan karantinanın süresi tamamlandı.

Mahalledeki iki sokaktaki karantina, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla sonlandırıldı.

Kaynak: AA