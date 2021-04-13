Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.G'nin (76) kullandığı 35 AE 4819 plakalı otomobil, B.S. (26) idaresindeki 45 AR 144 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 AE 4819 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada iki sürücü ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram