Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Salihli'den Alaşehir yönüne giden O.Y. (35) yönetimindeki 45 LJ 363 plakalı otomobil ile Kavaklıdere Kavşağı'nda ana yola geçmeye çalışan R.T. (37) idaresindeki 16 KJ 607 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden R.T. ağır şekilde yaralandı. R.T, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O.Y. yönetimindeki otomobilde bulunan E.A. (54), G.A. (28) ve 1 yaşındaki A.A. ise kazayı yara almadan atlattı. E.A, G.A. ve A.A, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım