Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

05.01.2020 21:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:05

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Turgutlu - Manisa Yolu üzerinde bulunan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alper Sarıkaya (24) yönetimindeki 45 YA 6721 plakalı otomobil ile Muhsin Öz (69) idaresindeki 07 CYZ 52 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Minel Karakulak (22), Karani Öz (71), Alaattin Öz (75), Şükran Öz (61), Hacer Öz (73) yaralandı. Kaza sonrası 45 YA 6721 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA