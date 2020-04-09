Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

09.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:31
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir–Salihli karayolu Alaşehir İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Salihli yönüne giden Anıl M.A. yönetimindeki 45 AEN 330 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nükhet E. (43) yönetimindeki 45 KA 0255 plakalı otomobil çarpıştı. 45 AEN 330 plakalı aracın sürücüsü Anıl M.A. kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki 3 kişi ile diğer aracın sürücüsü Nükhet E. ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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