Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Tarzan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gültekin A.(39) idaresindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı üzerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne çıkmak isteyen Ali G.(33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobile ön kısmından çarptı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten akışı sağlanan araç trafiği, araçların olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA