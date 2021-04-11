Manisa'da iki otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde aynı yönde giden iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Manisa Çevre Yolu'nda C.P.'nin kullandığı 43 PH 089 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa D. idaresindeki 45 KR 204 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 43 PH 089 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen otomobilde bulunan yolcu Mehmet Ç'yi, Manisa Şehir Hastanesine götürdü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram