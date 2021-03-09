İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

09.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halis Kılıç'ın kullandığı 45 Z 1184 plakalı sepetli motosiklet, Eski İzmir Yolu Kavaklıdere Caddesi üzeri Zeytinçay mevkisinde, Ferudun Coşkun idaresindeki 45 KA 9660 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Coşkun yola savruldu.

Diğer sürücü Kılıç refüje devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
İki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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