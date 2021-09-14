Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası - Haberler
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Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inşaat alanında 6 ve 8 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Salihli'nin Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaat alanında F.K. (6) ve R.Y. (8) isimli iki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Olayın ardından evlerine giden iki çocuk, durumu aileleri ile paylaştı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, bölge genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Belirlenen eşkal üzerinde iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Hüseyin G. (43) olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

Manisa'da iki küçük kız çocuğuna inşaatta taciz iddiası

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