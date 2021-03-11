Manisa'da iki evi su bastı
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Manisa'da iki evi su bastı

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:45

Manisa'da etkili olan sağanak yağış sonrası Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan iki evi su bastı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağış sonrası Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan iki evi su bastı. Yol kodunun altında olan iki evde vatandaşlar kendi imkanlarıyla kovalarla suyu boşaltmaya çalışırken MASKİ ekipleri de su tahliyesine başladı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağış su baskınına neden oldu. Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6279 Nolu Sokakta bulunan iki ev, sağanak yağışla birlikte geri tepen kanalizasyondan gelen suyla doldu. İki ay önce de su basan iki ev halkı, su baskının ardından yeniledikleri evlerinin yeniden su basmasıyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Suyla dolan evlerindeki pis suları kovalarla boşaltan vatandaşlar durumu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler su tahliyesine başladı.

Çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten vatandaşlar yetkililerin bu duruma kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. - MANİSA

Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı
Manisa'da iki evi su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

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