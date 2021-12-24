Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını

Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki ayrı kıraathaneye kumar baskını yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan ve oynatan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uyguladı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki ayrı kıraathaneye kumar baskını yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan ve oynatan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uyguladı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine ilçe merkezinde iki kıraathaneye yaptıkları baskında kumar oynayan kişileri yakaladı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda O.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan H.A., A.Ö. ve M.Ç. isimli şahıslar ile İ.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan M.K., İ.A. ve M.Y. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar masasında bulunan oyun kağıtları ve paraya el konularak iş yeri sahipleri ve diğer şahıslara 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli ve idari işlemler uygulandı. - MANİSA

Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title