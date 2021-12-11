Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yukarıbozkır Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 45 C 4296 plakalı hafif ticari araç ile 45 TR 123 plakalı minibüs kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

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