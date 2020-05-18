Manisa'da iki apartman karantinaya alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.
18.05.2020 03:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:10
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe ve Şehitler mahallelerinde bulunan iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerine bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.
Kaynak: AA