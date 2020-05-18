Manisa'da iki apartman karantinaya alındı Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe ve Şehitler mahallelerinde bulunan iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerine bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.

Kaynak: AA