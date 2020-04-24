Manisa'da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası: 4 ölü, 1 yaralı (2)
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Manisa'da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası: 4 ölü, 1 yaralı (2)

CENAZELER MORGA KALDIRILDIManisa'nın Salihli ilçesinde mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cesetleri yapılan incelemelerin ardında morga kaldırıldı.

24.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:43
Manisa'da iki ailenin silah ve bıçaklı mera kavgası: 4 ölü, 1 yaralı (2)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Manisa'nın Salihli ilçesinde mera kullanımı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen Halil (63) ve Halime Mısırlı (64) ile çocukları Halil İbrahim (40) ve Hasan Mısırlı'nın (41) cesetleri yapılan incelemelerin ardında morga kaldırıldı. Öldürülenlerden Hasan Mısırlı'nın, Koşucu ailesine ait bir depoyu yaktığı, 'mala zarar verme' suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),


Kaynak: DHA

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