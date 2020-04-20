Manisa'da iki aile 1000 liralık desteği Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde iki aile, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen 1000'er liralık desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde iki aile, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen 1000'er liralık desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Alınan bilgiye göre, Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, Borlu Mahallesi'nde yaşayan Ümran Karakaya'ya, paket kapsamında kendisine verilen 1000 lirayı teslim etti. Ümran Karakaya, parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlamak istediğini belirterek görevlilere iade etti. Arpacı Mahallesi'nde de Nurşen Atak, yetkililerce kendisine getirilen 1000 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na verdi. Ailelerin isteği üzerine yetkililer, bağışlanan 2 bin lirayı kampanyanın hesabına yatırdı. Kaynak: AA