Manisa'da ihtiyaç sahiplerine 10 bin gıda kolisi dağıtılacak

Manisa Valiliği ve Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 bin gıda kolisi, İl Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Manisa Valiliği ve Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 bin gıda kolisi, İl Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri tarafından hazırlanan 10 bin gıda kolisi, kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Valisi Ahmet Deniz, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle ramazan ayında iftar çadırları kurup toplu iftarlar düzenlenmediğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını ifade etti.

Vali Deniz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin, sanayicilerimiz tarafından 9 bin adet olmak üzere hazırlanan toplam 10 bin adet gıda kolisini tüm ilçelerimize dağıtmaya başladık. Ramazanın, bolluk, bereket ve paylaşım ayı olduğunu bize bir kez daha gösteren Manisa Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA