Manisa'da ihracattaki tarımın payı giderek artıyor

MANİSA (İHA) - Manisa'nın tüm sektörlerde 2020 yılında toplam ihracatının 4 milyar 180 milyon 358,68 dolar olduğunu ve bunun yüzde 15'lik kısmını tarım sektörünün oluşturduğunu kaydeden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap bu rakamın her geçen yıl artarak devam edeceğini söyledi.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Manisa tarımıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Manisa tarımının ürün çeşitliliği, ihracata yönelik tarıma dayalı sanayisi, bilinçli üretici ve kalite odaklı çalışmasının tarımın güçlü yönleri olduğunu söyleyen Özkasap, Manisa'nın bir sanayi ili olmasının yanında, geniş bitkisel ve hayvansal ürün yelpazesi ile Türkiye tarımında çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

Manisa birçok üründe ilk sırada

Manisa'nın çekirdeksiz üzüm, tütün, susam, sofralık zeytinde Türkiye'de 1., yağlık zeytin üretiminde 2., hindi varlığıyla 2., salçalık biber üretiminde 2., salçalık domates üretiminde 3., kiraz ve sivri biber üretiminde 4. sırada olduğunu belirten Özkasap, Manisa'nın en fazla ihracat yapan iller arasında 7. sırada olduğunu da hatırlattı.

Manisa Ticaret Borsası olarak bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan da bahseden Özkasap, Manisa'nın tarımsal alanda en fazla ihracat yaptığı ürünlerin başında gelen çekirdeksiz kuru üzümle ilgili olarak 2020-2021 üzüm sezonunda TMO'nun 49 bin 800 ton üzüm aldığını, 2021-2022 üzüm sezonunda ise TMO tarafından Manisa'da 50 bin 650 ton kuru üzüm alınarak üreticiye destek verildiğini söyledi.

Borsanın işlem hacimleri arttı

Manisa Ticaret Borsasının 2021 yılında işlem hacimlerinin arttığını kaydeden Başkan Özkasap, "Manisa Ticaret Borsa'mızın 2021 yılına baktığımız zaman işlem hacimlerinde artış görüyoruz. Yani şu an tahmin ediyoruz ki 2021 yılını 7 milyar TL gibi bir işlem hacmiyle kapatacağız. Pamuk gibi daha katma değeri yüksek ürünler işlem hacimlerimizi daha da arttıracak. Mesela İzmir'e bakarsanız bir İzmir Ticaret Borsası bir de Ödemiş'te Ticaret Borsası var. Biz de Manisa, 20 kilometre sonra Turgutlu, Salihli, Alaşehir ve Akhisar. 5 tane borsamızı topladığımız zaman işlem hacmimiz aşağı yukarı 20 milyar TL'ye yaklaşıyor." dedi.

Pamuk ekim alanları artıyor

Manisa'da 2004 yılında 285 bin dekar alanda ekilen pamuğun bir zamanlar 17 bin dekara kadar düştüğünü kaydeden Başkan Özkasap, "Manisa çiftçisi 2020-2021 yılında pamuk ekim alanlarını yüzde 35,44 arttırdı. 2020 yılında 91 bin dekar olan şu an 123 bin dekara kadar çıktı. 2020 yılında da mısırdan biraz daha kaçışla beraber pamuğa biraz daha ilave olacak. Önümüzdeki sene yüzde 20 ya da daha fazla pamuğa kayma olacağını öngörüyoruz. Pamuk 2004 yılında 285 bin dekarmış ve 2009 yılına geldiğimizde 285 bin dekardan 17 bin 400 dekara kadar düşmüş. Çok ciddi bir düşüş. Bu olduğu gibi mısır, buğday, domates, biber ağırlıklı ürünler bu tarafa geçti. Şimdi yine pamuk o vermiş olduğu alanları tekrar toplamaya başladı. 2018 yılında pamuk ekim alanı anlamlı bir derece arttığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu ekim alanları artmaya devam edecek. Türkiye'nin pamuk ihtiyacı var. Yılda bir milyon ton pamuk ithal ediyoruz. Bizim bunu ekebilecek kapasitemiz, tecrübemiz ve bereketli arazilerimiz var." diye konuştu.

"Türkiye'deki zeytin ağacının yüzde 14'ü Manisa'da"

Manisa'daki zeytin üretiminden de bahseden Özkasap, "2021 yılında meyve veren ağaç sayımız 21 milyon vermeyen de 4 milyon civarında bir ağacımız var. Türkiye'de zeytin ağacı varlığı geçen yıla göre yüzde 1.9 büyürken, Manisa'da ise yüzde 5 büyüdü. Türkiye genelinin üzerinde büyüyoruz. Elimizdeki verilere göre Türkiye'deki zeytin ağacının sayısının yüzde 14'ü Manisa'da. Son zamanlarda Adana, ovaya ekmeye başladı zeytin ağaçlarını. Biz daha ovaya zeytin ağacı hiç ekmedik." dedi.

Kuru üzümde yüzde 90'lık başarı

Çekirdeksiz kuru üzümde Türkiye'nin yüzde 90'lık bir kısmının Manisa'dan karşılandığını kaydeden Özkasap şunları söyledi: "Manisa'da üzüm üretimi olarak baktığımız zaman 1 milyon 65 bin ton civarında yaş üzüm üretiyoruz. 1 milyon 65 bini, 4'e böldüğünüz zaman 270 bin ton civarında bir rekolteye sahibiz. Geçen sene 270 bin ton civarında bir üzüm satışıyla ülkemize 503 milyon dolar girdi sağladık. Şu anki rakamlarımıza baktığımız zaman da 170 bin ton civarında tescillerimiz oldu. Bunun da 75 bin ton civarında ihracata girdi. Buna mukabil de 175 milyon dolar girdimiz var. Bu rakamlar 1 Eylül'den itibaren geçerli olan durum. Üzümde 31 Ağustos'ta eskisi kapanır, 1 Eylül'de yenisi başlar. Kuru üzümde yüzde 90'a yakın üretimde Manisa'nın başarısı var."

"Pamuk ithal geleceğine mısır ithal gelsin"

Her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de katma değeri yüksek ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özkasap, "2017 yılında 305 bin dekar alan mısır ekim alanlarımız su ihtiyacının fazla olmasından dolayı her sene düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Mısır bilindiği gibi hem tavukta hem büyükbaş hayvancılıkta yemde çok ciddi bir talep görüyor. Onun için mısır bundan sonra ithal gelmeye başlayacak. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, pamuk ithal geleceğine mısır ithal gelsin. Pamuğun kilogramı şu an 35 TL, mısır 4 TL. daha fazla katma değeri yüksek ürünlerin ülkemize gelmesi bizim cari açığımıza destek olacaktır, döviz daha az gidecektir, üreticimiz daha fazla para kazanarak geliri artacaktır." dedi.

"İhracatın yüzde 15'i tarımdan"

Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 7. ili olan Manisa'nın ihracat rakamlarında tarımın yüzde 15'lik bir kesimi oluşturduğunu ve bu oranı her sene artarak devam edeceğini kaydeden Başkan Özkasap şunları söyledi: "Manisa tüm sektörlerde 2020 yılı döneminde ihracat rakamı 4 milyar 180 milyon 358 bin dolar oldu. Bu hakikatten çok ciddi bir rakam. Tarımın payı da yüzde 15'tir. Bu yüzde 15 aşağı yukarı fiyatların da yükselmesiyle beraber yüzde 15'i de geçeceğiz."

"Zeytinyağının toptan kilosu 50-60 TL'yi bulmasını bekliyoruz"

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı ise zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili şunları söyledi: "İthal zeytin yağının girdi fiyatları şu an yaklaşık 8,5 lira civarında. İthal etmenin zor olduğu yerde yurt içindeki piyasa fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Şu an tanker bazında dökme zeytin yağında 45 TL civarında toptan fiyatları var. Müstahsilden alım fiyatları da 38-40 TL civarında. Fiyatların biraz daha yukarı gideceğini bekliyoruz çünkü ithal zeytin yağı fiyatlarını yakalaması lazım. Döviz de yukarı giderse 50-60 TL'yi bulmasını bekliyoruz. Perakendeyi söylemiyorum. Bu toptan fiyatlar. Perakendelerde değişebiliyor. 80-100-150 TL'den satan da var"

