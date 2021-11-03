Manisa'da içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çalan 2 kadın, yakalandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde içeceğine uyku ilacı attıkları kişinin parasını çaldığı öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Muradiye mahallesinde bir kişinin başından yaralanmış halde yattığını gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan M.B. (63), hastanede doktorların müdahalesinin ardından kendine geldikten sonra başına gelenleri jandarma ekiplerine anlattı.

Bir ay önce tanıştığı kız arkadaşı D.E. ile buluşmak için Manisa'ya geldiğini, Muradiye mahallesinde bir evde D.E. ve N.E. ile buluştuğunu, arkadaşlarının ısrarı üzerine meyve aromalı gazlı içecek içtiğini, bir süre sonra bacaklarının uyuşmaya başladığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Cüzdanını kontrol eden M.B, yaklaşık 5 bin lirasının yerinde olmadığını öne sürerek, şikayetçi oldu.

Şüpheli kadınların bulunması için çalışma başlatan Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kadını adreslerinde gözaltına aldı.

Kadınların sorgusunda M.B'yi evde uyku ilacı attıkları içecek ile uyutup, parasını aldıklarını, daha sonra da sokağa taşıyarak alkolün etkisiyle sızmış izlenimi vermek için otomobilinin yakınına bıraktıklarını, bu sırada taşırken başı yere çarptığı için M.B'nin başından yaralandığını söyledikleri öğrenildi.

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