Manisa'da Huzurevinde Yangın Paniği!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan özel bir vakfa ait huzurevinde elektrik panosunun patlaması sonrası yangın paniği yaşanırken, huzurevinde kalan 59 yaşlıdan 8'i devlet hastanelerine kaldırıldı, 51'i ise otellere yerleştirildi.

İTFAİYEYE HABER VERİLDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesinde bulunan 4 katlı Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde yaz sıcaklarından dolayı klimalara aşırı yüklenince bina içerisinde bulunan elektrik panosu yandı. Saat 21.00 sıralarında pano odasından dumanların geldiğini fark eden huzurevi görevlileri hemen durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ve 112 Acil Servise haber verdi. Kısa sürede olay yerine 4 itfaiye aracı, 4 112 Acil Servis ambulansı ve bir de AFAD ekibi geldi.

YAŞLILAR DIŞARI ÇIKARILDI

Trafoya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Çok sayıda polis ekiplerinin de sevk edildiği huzurevinde elektrikler kesilirken, binadaki 59 yaşlı ise dışarı çıkarıldı. Olayı haber alan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da olay yerine gelerek koordinasyonu sağladı.

AŞIRI YÜKLENMEDEN ÖTÜRÜ YANGIN ÇIKTI

Huzurevi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar da, huzurevine gelerek sadece panoda hasar olduğunu söyledi. Aşırı yüklemeden dolayı panoda yangın çıktığını kaydeden Bayraktar, en kısa sürede sorunun giderileceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.