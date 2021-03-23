Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
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Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

23.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:17
Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Daire Başkanlarını ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Daire Başkanlarını ağırladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye genelinde alınan huzurevlerinin kapanma kararı 15 Mart'ta yayınlanan genelge ile kaldırıldı. Genelgeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinleri de salgının başlangıcından bu yana geçen 1 yıllık sürenin ardından ilk kez dışarıya çıkacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Şube Müdürleri de hem Yaşlılar Haftası olması hem de huzurevi sakinlerinin dışarıya çıkacak olmaları nedeniyle İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu'na ziyarette bulundu. Korona virüs önlemleri çerçevesinde yapılan ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, huzurevi sakinlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, "Bizim en büyük amacımız sizlerin sağlığını en iyi şekilde korumak. Şu anda gelmiş olduğumuz noktaya baktığımızda da bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bunda hem sizlerin hem de çalışan arkadaşlarımızın emeği var. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün normalleşmeniz anlamında güzel bir gün. Şu ana kadar nasıl davranıyorsak aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz. İnşallah daha güzel günler gelecektir" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ergün Aksoy ise, "Yaşlılar Haftası nedeniyle buradayız. Bugün 1 yıl sonra ilk defa dışarıya çıkacaksınız. İnşallah siz de hem sizin hem de burada çalışan arkadaşlarımızın emeğine uygun bir şekilde dışarıda bulunursunuz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyelerde dezenfekte edilmelerinin ardından huzurevi sakinlerine takdim edildi. - MANİSA

Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret
Manisa'da huzurevi sakinlerine anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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