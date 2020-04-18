Manisa'da huzur ve güven uygulamasında 124 bin lira para cezası kesildi Manisa'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, yapılan huzur ve güven uygulamasında 124 bin 393 lira para cezası uygulandı.

Manisa'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, yapılan huzur ve güven uygulamasında 124 bin 393 lira para cezası uygulandı.

Manisa Valiliği, dün saat 15.00 ile 24.00 arasındaki uygulamanın sonuçlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Uygulamada, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 50 kişiye 32 bin 506 lira, kontrolü yapılan 7 bin 316 araçtan çeşitli eksikleri bulunan 33 araca 24 bin 785 lira, denetimi yapılan 8 bin 838 işletmeden 5'ine 15 bin 750 lira, kontrolü yapılan 180 park ve bahçede sosyal mesafe kuralını uymayan 103 kişiye, 51 bin 352 lira olmak üzere toplan 124 bin 393 lira para cezası kesildiği belirtildi.

Uygulama sırasında bin 700 kişinin güvenlik sorgulamasının yapıldığı, hakkında arama kararı bulunan bir kişinin yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: AA