Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı
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Manisa, Huzur, 3. Sayfa

Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal izolasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.

18.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:55
Manisa'da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal izolasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı.

Manisa'da sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uygulama yapıldı. Huzur ve Güven Uygulamasında sokağa çıkma yasağı bulunan 50 kişiye toplamda 32 bin 506 TL para cezası kesildi. Öte yandan uygulama kapsamında 7 bin 316 araç kontrol edilirken 33 araca toplamda 24 bin 785 TL para cezası kesildi. İş yerlerinin de denetlendiği uygulamada 8 bin 838 iş yeri kontrol edilirken 5 iş yerine toplamda 15 bin 750 TL para cezası kesildi. Park ve bahçelerde yapılan kontrollerde ise 103 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 51 bin 352 TL para cezası kesildi. Bin 699 kişinin sorgulandığı uygulamada aranan 1 şahıs ise yakalandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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