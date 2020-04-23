Manisa'da "huzur ve güven" uygulamaları Manisa'da jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilenlere toplam 49 bin 976 lira ceza uygulandı.

Manisa'da jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilenlere toplam 49 bin 976 lira ceza uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 15.00 ile 24.00 arasında il genelinde 189 ekip ve 772 personelle uygulama yaptı.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaş gruplarındaki 27 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye ve genelgelere aykırı şekilde müşteri kabul eden bir işletmeye toplam 35 bin 906 lira ceza uyguladı.

Polis ve jandarma ekiplerince kontrol edilen 7 bin 285 araçtan muhtelif ihlallerde bulunduğu belirlenen 48 sürücüye de 14 bin 70 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA