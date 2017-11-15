Manisa'da "Huzur 45" Uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 500 polisten oluşan 28 ayrı ekiple "Huzur 45" asayiş uygulaması yaptı.



Kent merkezi ve ilçelerde 5 bin kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yapan ekipler, umuma açık iş yerleri, kahvehane ve kafeteryalarda da denetim gerçekleştirdi.





Şüpheli görülen araçları durduran polis ekipleri, 2 saat süren uygulama kapsamında araçlara ve şahıslara yönelik uyuşturucu madde araması yaptı.



Uygulama sırasında aranan 8 kişi yakalandı.





Kontrollerde 113 araçta ise trafik kurallarını uygulamadıkları gerekçesiyle toplam 70 bin lira ceza kesildi.





Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Terör, Asayiş, Trafik Tescil ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.



İl Emniyet Müdürü Bilgiç, uygulamanın sık sık devam edeceğini belirterek, amaçlarını vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.