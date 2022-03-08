Manisa'da hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yapan bir kadının boş varili, üzerine oturarak ezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yapan bir kadının boş varili, üzerine oturarak ezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Peker Mahallesi'nde at arabasıyla hurda malzeme toplayan biri kadın 2 kişi, yol kenarına bırakılmış malzemeleri arabaya yükledi.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen kadın, yol kenarında gördüğü varili devirerek içindeki suyu boşalttı. Kadın, üzerine birkaç kez oturup kalkarak ezdiği varili at arabasına yerleştirdi.

Kadının varili ezme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title