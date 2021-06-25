Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
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Manisa'da hububat hasadı devam ediyor

Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'da buğday ve arpa hasat sezonunun devam ediyor olması dolayısıyla Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, hasat çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Manisa'da buğday ve arpa hasat sezonunun devam ediyor olması dolayısıyla Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, hasat çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu. Öztürk Manisa genelinde hububat hasadının yüzde 80'inin tamamlandığını kaydederek üreticilere dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için uyarılarda bulundu.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Öztürk'ün sahadaki incelemelerine, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç ile konu uzmanı teknik personeller eşlik etti.

Üreticilerle görüşen, bereketli ve bol kazançlı bir hasat dönemi dileyen Metin Öztürk, Manisa'da 17 ilçe toplamında yaklaşık 967 bin 914 dekar alanda buğday ekilişi yapıldığına dikkat çekerek, "Buğday hasadı ilimizde haziran ayı başı itibariyle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli gibi düşük rakımlı ilçelerde başlamıştır. Gördes, Demirci, Kula, Yuntdağı, Köprübaşı, Selendi gibi yüksek rakımlı bölgelerimizde haziran ayı sonu, temmuz başında hasat çalışmaları son bulacaktır. Şu an itibariyle ilimizde hububat hasadının yüzde 80'i tamamlanmıştır. Hububat hasadında Manisa İl genelinde 58 teknik personel, kontrolör olarak görev yapmaktadır. Müdürlüğümüze hububat hasadı konusunda yansıyan herhangi bir sorun bulunmamaktadır." dedi.

Manisa'da 967 bin 914 dekar alanda hububat ekimi yapıldığına dikkat çeken İl Müdürü Metin Öztürk, çiftçilerin büyük emek ve masrafla üretmiş oldukları hububat ürünlerinin, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında, meydana gelen dane ve sap kayıpları ile dane hasarlarının önlenmesine yönelik uyarılarda da bulundu.

İl Müdürlüğü teknik personellerince sahada kontrol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Öztürk, hasat öncesinde ve hasat sırasında biçerdöver sürücüleri, biçerdöver sahipleri ile ürün sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlara değindi. İl Müdürü Öztürk, "Biçerdöver sahipleri, hasat sezonundan önce, biçerdöverlerini tekniğine uygun bir şekilde bakım ve ayarlarını yaptırarak, hasada hazır hale getirmelidir. Biçerdöver sahipleri, biçerdöverlerini operatör belgesi olmayan sürücülere kullandırmamalıdır. Biçerdöver operatör belgesi olmayan sürücüler, biçerdöverle ürün hasadı yapmamalıdır. Her ürüne göre, hasat zamanı hassasiyetle belirlenmeli, hasat olgunluğuna erişmemiş ürünlerin hasadından kesinlikle kaçınılmalıdır. Hasatta, üründeki rutubet durumu dikkate alınmalı, çiğ kalkmadan hasada başlanılmamalı ve çiğ düşmeden önce hasada son verilmelidir. Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınmalıdır" dedi. - MANİSA

Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor
Manisa'da hububat hasadı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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