Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

25.10.2019 20:46

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Kurtdere Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ve bir araçtan 10 bin liranın çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettiği 5 zanlıyı Aydın'daki ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA