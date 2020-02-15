Manisa'da hırsızlık yapan 2 kadın, Denizli'de yakalandı

15.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:03

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir evden hırsızlık yapan 2 kadın, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yakalandı.

Salihli'deki bir evden hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin E.U. ve Z.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Denizli'nin Sarayköy ilçesinde olduğu belirlendi.

Salihli ve Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla iki şüpheli, çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı. Salihli'ye getirilen şüpheliler, dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA