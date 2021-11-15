Manisa'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosiklet ile otomobil hırsızlığına karışan ve uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Erenköy ve Akkeçili mahallelerinde motosiklet ve otomobil hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şüphelinin A.G. (25) olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 15 gram kubar esrar ile çalıntı araca ait anahtar ele geçirildi.

Zanlının uyuşturucu maddeyi H.H.A. (23) ve Y.Y'den (28) aldığının tespit edilmesi üzerine H.H.A. ile Y.Y'nin ev ve buna ait eklentilerinde yapılan aramalarda 300 gram kubar esrar, yeşil reçeteyle verilen ilaç, 45 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.H.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, çalıntı otomobil ve motosikleti sahiplerine teslim etti.