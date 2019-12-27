Manisa'da hırsızlık suçundan aranan 2 kişi yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hırsızlık suçlarından aranma kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hırsızlık suçlarından aranma kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 10 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan B.Y. (15) ve S.K.'Yİ (15) Urganlı Mahallesi'nde saklandıkları ikamette yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.