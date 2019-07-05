Manisa'da hırsızlık operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

İlçedeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, A.G, A.Ç. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA