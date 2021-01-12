Manisa'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı
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Manisa'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı

12.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:34
Manisa'da hırsızlık olaylarına karışan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vinç ekipmanları ile çatı demirlerini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde vinç ekipmanları ile çatı demirlerini çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Şair Eşref Mahallesinde park halindeki bir vincin üzerinden mengene ve ekipmanın çalınması üzerine Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucunda şüpheli Ç.Ü'nün adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada vinç ekipmanları ile daha önce Kırkağaç Belediyesi Düğün Salonunun çatısından çalınan demirleri ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ç.Ü. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tıpırtın

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