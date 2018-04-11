Manisa'da Hırsızlık İddiası

Şehzadeler ilçesindeki iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Havuzlu Çarşı Pasajı'nda iş yerleri bulunan esnaf, iş yerlerinde hırsızlık yaşanması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kayıtlarda, tanınmamak için yüzüne maske başına da peruk takan kişinin, 4 farklı dükkana girdiği, ardından da vitrin camlarını kırarak olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Öte yandan yine Şehzadeler ilçesindeki Vakıf İşhanı'na giren kişi ise 4 iş yerinden alarak kapı önüne koyduğu eşyaları güvenlik görevlisinin gelemesiyle alamadan kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili çalışma başlattı.