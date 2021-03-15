Manisa'da hırsızlık anı kamerada
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Manisa'da hırsızlık anı kamerada

15.03.2021 20:04 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:29

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir giyim mağazasından mont çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir giyim mağazasından mont çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mağazadaki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Zafer Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarı'nda faaliyet gösteren giyim mağazasında bir hırsızlık olayı meydana geldi. Durumu fark eden mağaza sahibi polis ekiplerine haber verdi. Mağazadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, mont çalan şüpheli Z.B.'yi (68) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Behzat Akcan/İHA)

Manisa'da hırsızlık anı kamerada
Manisa'da hırsızlık anı kamerada
Manisa'da hırsızlık anı kamerada
Manisa'da hırsızlık anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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